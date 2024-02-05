"Т Плюс" в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,5%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" в 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 4,5% по сравнению с 2022 г., до 55,9 млрд кВт.ч, за счет роста спроса и востребованности мощностей компании на оптовом рынке, сообщила "Т Плюс".

Отпуск тепловой энергии снизился на 2,4%, до 94,6 млн Гкал в связи с ранним завершением отопительного сезона в 2023 г. Также на динамику повлияло снижение потребности в паре для промышленных потребителей, говорится в сообщении "Т Плюс".

Сейчас все объекты компании несут нагрузку в соответствии с температурными графиками 16 регионов, оборудование работает в штатном режиме, отметили в компании.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.