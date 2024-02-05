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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Объем торгов на фьючерсном рынке Китая в январе вырос на 47% г/г

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость сделок на фьючерсном рынке КНР в январе 2024 года выросла на 46,6% к январю 2023 года и составила 44 трлн юаней ($6,2 трлн), по данным Китайской фьючерсной ассоциации. Об этом сообщает "Синьхуа".

Оборот торгов увеличился на 38,7% и достиг 550 млн лотов.

Лидером среди площадок по стоимости операций с фьючерсами в прошлом месяце стала Китайская биржа финансовых фьючерсов (China Financial Futures Exchange), на которую пришлось 34% общего показателя, а по количеству лотов - Чжэнчжоуская товарная биржа (34,3%).

Китай Чжэнчжоу
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