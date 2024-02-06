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Новикомбанк отчитался о 16,8 млрд рублей годовой прибыли по РСБУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Новикомбанк, дочерний банк госкорпорации "Ростех", в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ до 16,8 млрд рублей, что на 13,2% меньше, чем в 2022 году (19,4 млрд рублей), следует из отчетности банка.

Расходы на резервы в 2023 году составили 6,3 млрд рублей (в 2022 году банк восстановил резервы на 4 млрд рублей).

Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 13,8 млрд рублей. Таким образом, в IV квартале банк получил около 3 млрд рублей чистой прибыли.

Чистые процентные доходы банка в 2023 году выросли на 16,5% - до 35,5 млрд рублей против 30,5 млрд рублей в 2022 году.

Активы банка на 1 января 2024 года составили 916,6 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении Новикомбанка. Кредитный портфель банка вырос на 8% до 816 млрд рублей.

Объем собственных средств в 2023 году увеличился на 12,7% - до 93,1 млрд рублей против 82,6 млрд рублей в 2022 году. Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов, отмечает кредитная организация. Объем остатков на счетах за 2023 год вырос на 12,8% и составил 826,5 млрд рублей.

Новикомбанк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 18-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".

Новикомбанк Ростех
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