Новикомбанк увеличил квартальную чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Новикомбанк (дочерний банк "Ростеха") в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза - до 8,2 млрд рублей с 3,4 млрд рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Расходы банка на резервы по ссудам в I квартале составили 147 млн рублей против 2,4 млрд рублей в первом квартале 2023 года.

Чистый процентный доход до создания резервов в I кв. вырос почти в два раза, до 13,6 млрд рублей (7 млрд рублейв I кв. 2023 года), после резервов - почти в три раза, до 13,4 млрд рублей (4,6 млрд рублей в I кв. 2023 года).

Операционные расходы банка в отчетном квартале выросли в два раза - до 4,7 млрд рублей против 2,4 млрд рублей в в первом квартале 2023 года.

Активы банка в I квартале выросли на 16% - до 1,061 трлн рублей.

Новикомбанк по итогам первого квартала 2024 года занимает 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".