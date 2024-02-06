"Евротранс" готовит "зеленые" облигации на 2 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций ПАО "Евротранс" (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках данного выпуска, принципам "зеленых" облигаций, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей – строительство 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт и установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций мощностью 10 кВт каждая", - говорится в релизе.

Как отмечает агентство, планируемый объем выпуска в денежном выражении составляет 2 млрд рублей. Эмитент подтвердил агентству, что он не превысит итоговый объем средств, который будет направлен эмитентом на финансирование указанного проекта в соответствии с представленным бизнес-планом.

АКРА подтверждает, что проект, финансируемый за счет выпуска "зеленых" облигаций, соответствует всем базовым международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Как сообщалось, в декабре 2023 года совет директоров компании утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей, в рамках данной программы и будет размещен выпуск "зеленых" облигаций. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по открытой подписке на срок до 7 лет.

Дебютную программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей Московская биржа зарегистрировала 6 декабря 2022 года. В рамках программы размещены три выпуска биржевых бондов на общую сумму 11 млрд рублей, все они находятся в обращении.

Группа компаний "ЕвроТранс" (бренд "Трасса") осуществляет розничную продажу топлива всех марок и более 10 тыс. наименований товаров на автозаправочных комплексах, оптовую продажу топлива с собственной нефтебазы, продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозку топлива бензовозами, также предоставляет услуги по проектированию и строительству АЗК. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.