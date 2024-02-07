Биотехнологическая Amgen сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в четвертом квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы.

В октябре-декабре 2023 года чистая прибыль компании упала до $767 млн, или $1,42 в расчете на акцию, с $1,62 млрд, или $3 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $4,71 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $4,59 на акцию.

Выручка Amgen выросла на 20% - до $8,2 млрд против $6,84 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $8,13 млрд.

Продажи в объемном выражении повысились на 23%, при этом средняя цена реализации уменьшилась на 3%.

По итогам 2024 года Amgen планирует получить выручку в диапазоне $32,4-33,8 млрд и скорректированную прибыль на уровне $18,9-20,3 на акцию.

Котировки акций Amgen на дополнительных торгах во вторник снизились на 0,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 15,7% (до $172,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 14,4%.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах и регионах мира.