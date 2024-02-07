Мосбиржа запустит торги фьючерсами белорусский/российский рубль и доллар/тенге

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 13 февраля начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары белорусский рубль/российский рубль и доллар США/казахстанский тенге, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков. Расчеты производятся в российских рублях.

В комментарии управляющего директора департамента рынка деривативов "Московской биржи" Марии Патрикеевой, опубликованном в пресс-релизе, отмечается, что развитие продуктовой линейки биржи определяется клиентским спросом, валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Мосбиржи.

Параметры фьючерса на курс белорусский рубль/российский рубль: торговый код - BYN (BY), лот - 1000 белорусских рублей, минимальный шаг цены - 0,01 российского рубля, стоимость шага цены - 10 рублей, цена исполнения контракта - значение фиксинга BYNFIXME в день исполнения контракта.

Параметры фьючерса на курс доллар США/казахстанский тенге: торговый код - UKZT (UT), лот - 1000 долларов США, минимальный шаг цены - 0,1 казахстанского тенге, стоимость шага цены - 100 казахстанских тенге, цена исполнения контракта - значение фиксинга USDKZTFIXME в день исполнения контракта.