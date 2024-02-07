Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Мосбиржа запустит торги фьючерсами белорусский/российский рубль и доллар/тенге

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 13 февраля начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары белорусский рубль/российский рубль и доллар США/казахстанский тенге, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков. Расчеты производятся в российских рублях.

В комментарии управляющего директора департамента рынка деривативов "Московской биржи" Марии Патрикеевой, опубликованном в пресс-релизе, отмечается, что развитие продуктовой линейки биржи определяется клиентским спросом, валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Мосбиржи.

Параметры фьючерса на курс белорусский рубль/российский рубль: торговый код - BYN (BY), лот - 1000 белорусских рублей, минимальный шаг цены - 0,01 российского рубля, стоимость шага цены - 10 рублей, цена исполнения контракта - значение фиксинга BYNFIXME в день исполнения контракта.

Параметры фьючерса на курс доллар США/казахстанский тенге: торговый код - UKZT (UT), лот - 1000 долларов США, минимальный шаг цены - 0,1 казахстанского тенге, стоимость шага цены - 100 казахстанских тенге, цена исполнения контракта - значение фиксинга USDKZTFIXME в день исполнения контракта.

Московская биржа доллар рубль тенге белорусский рубль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оторвавшуюся в воздухе дверь Boeing 737-9 MAX забыли закрепить болтами

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

"АвтоВАЗ" перешел на нового поставщика подушек безопасности

"АвтоВАЗ" перешел на нового поставщика подушек безопасности

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Долги домохозяйств США в IV квартале достигли рекорда

Долги домохозяйств США в IV квартале достигли рекорда

Допуск к торгам трех топливных трейдеров приостановят из-за роботов

СМИ сообщили об уходе из Белоруссии холдинга Kronospan

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });