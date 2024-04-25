Норвежская Equinor в I квартале сократила чистую прибыль на 46%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в первом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 46%, в том числе из-за снижения цен на природный газ.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $2,672 млрд против $4,966 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль уменьшилась на 37% - до $7,533 млрд с $11,916 млрд.

Выручка уменьшилась на 14% - до $25,135 млрд по сравнению с $29,224 млрд годом ранее.

Добыча компании в минувшем квартале повысилась на 2% - до 2,164 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации углеводородов выросла на 3%, между тем стоимость трубопроводного газа в Европе упала на 50% - до $9,41 за 1 млн BTU, говорится в отчетности.

Equinor выплатит квартальные дивиденды в размере $0,35 на акцию.

Капвложения в этом году по-прежнему ожидаются в объеме около $14 млрд по сравнению с $14,5 млрд в 2023 году.