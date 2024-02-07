S&P Global предупредило о рисках для поставок нефти из-за атак хуситов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нападения на судоходные маршруты в Красном море пока не привели к серьезным сбоям в поставках нефти, но страны-импортеры проводят бессонные ночи на фоне опасений, что любая эскалация потенциально может изменить ситуацию, пишет S&P Global Commodity Insights.

Несмотря на то, что атаки нарушили работу контейнерных линий, поставки нефти остаются в основном стабильными. Однако опасения связаны с тем, что логистическим цепочкам, вероятно, придется очень быстро адаптироваться, если сбои сохранятся. Поскольку существующие контракты на нефтяные танкеры часто трудно изменить, часть текущих перевозок продолжит осуществляться по Красному морю, отмечает агентство.

По данным S&P Global Commodity Insights, любая новая страховка, выданная для маршрутов по Красному морю, может увеличить стоимость рейса примерно на $1 за баррель или более. Изменение маршрута увеличит продолжительность рейса, время в пути и расходы на топливо.

Конечно, все больше кораблей избегают Красного моря и пролива Баб-эль-Мандаб после серии нападений йеменских боевиков-хуситов, угрожающих стратегически важному узкому коридору для глобальной морской торговли. Многие грузоотправители, владельцы танкеров и некоторые нефтяные компании приостановили рейсы через этот район.

"Экспорт российской нефти особенно подвержен дальнейшим перебоям в поставках через Красное море, так как Москва направляет около 80% своего сырья на азиатские рынки", - отмечает S&P Global.

Прогнозируется, что атаки приведут к росту расходов на страхование и побудят многие танкеры выбрать более длинный маршрут через мыс Доброй Надежды, увеличив тонно-мили и продолжительность рейса, сократят поставки и повысят ставки фрахта. Для маршрута через Суэцкий канал более высокие сборы, вступающие в силу в этом году, в сочетании с налогом на выбросы углерода для грузов, следующих в Европу, увеличат общие расходы фрахтователей.

Хотя изменение маршрута танкеров из Красного моря, основного канала для нефти, загружаемой в России, несомненно, приведет к увеличению транспортных расходов, эффект будет временным, считают аналитики. По информации S&P Global, в последние месяцы через Красное море проходило около 7-8 млн нефти и нефтепродуктов. Рынок, конечно, приспособится к изменяющимся потокам, но перестройка маршрута приведет к увеличению количества нефти на воде в течение более длительного периода времени, добавляют эксперты.

Будучи крупнейшим регионом-импортером нефти, Азия, возможно, не станет свидетелем резких изменений в краткосрочных поставках нефти на фоне продолжающегося кризиса в Красном море, но нефтеперерабатывающие заводы намечают альтернативные планы по обеспечению стабильных потоков сырья в случае эскалации, что может привести к росту инфляции, затрат на страхование и волатильности маржи переработки, считают они. Несмотря на то, что регион полагается на импортную нефть для удовлетворения большей части своих потребностей, стратегическое стремление ведущих покупателей Азии на протяжении многих лет массово диверсифицировать свои корзины, а также расширять стратегические хранилища пригодится для обеспечения бесперебойного потока.

Потоки нефти в Китай не сильно пострадали от турбулентности в Красном море, поскольку по этому маршруту туда направляется меньше грузов. Кроме того, влияние на потоки российской нефти в Индию было минимальным, и крупных перенаправлений пока не наблюдалось. По данным S&P Global, на долю России в 2023 году пришлось более 35% общего импорта нефти в Индию, что составило 1,7 млн баррелей в сутки.

Основные продавцы сернистой нефти с Ближнего Востока, в том числе Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co., полностью удовлетворяют спрос азиатских клиентов, несмотря на свои обязательства по сокращению добычи. Однако экономические условия добычи этого сырья ухудшаются, поскольку стоимость доставки баррелей из Персидского залива на Дальний Восток растет, а грузоотправители требуют премии за риск, в то время как расходы на страхование танкеров также имеют тенденцию к росту, продолжают в S&P Global. По их мнению, азиатские НПЗ могут даже рассмотреть возможность сокращения объемов по ближневосточным контрактам и изучить другие варианты, такие как нефть из Африки, США и Южной Америки, чтобы максимизировать прибыль. Американская нефть, например, становится все более привлекательной для азиатских нефтеперерабатывающих заводов, поскольку цена на более легкую марку WTI почти соответствует стоимости высокосернистого сорта из Персидского залива.

В целом геополитическая напряженность на Ближнем Востоке за последние недели усилилась, но нефтяные рынки в значительной степени проигнорировали этот риск из-за отсутствия физических перебоев в поставках нефти, отмечают эксперты. В то же время региональный риск сдерживает цены на нефть на фоне слабого спроса, добавляют они.

S&P Global ожидает улучшения фундаментальных показателей во второй половине 2024 года и роста цен. Более резкий экономический спад или разногласия внутри ОПЕК+ по поводу ограничения добычи остаются самым большим риском для нефтяных рынков в этом году, резюмируют аналитики.