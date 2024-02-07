Росстат оценил рост ВВП в 2023 году в 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6%. Такую первую оценку опубликовал в среду Росстат.

Как сообщалось, в 2022 году экономика РФ снизилась на 1,2%, в 2021 году выросла на 5,9%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%, в 2018 году рост составлял 2,8%, в 2017 году - 1,8%, в 2016 году - 0,2%, в 2015 году - произошло падение на 2,0%, в 2014 году - выросла на 0,7%.

Рост ВВП РФ в 2023 году оказался выше оценки Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в дальнейшем в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4% (Росстат за два года делает пять оценок ВВП), а также выше ожиданий экономистов - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост на 3,4%.

Росстат пока не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Ранее ведомство сообщало, что ВВП РФ в III квартале 2023 года вырос на 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале, а за 9 месяцев 2023 года оценивал рост экономики страны в 3,0%. Поквартальная динамика обычно публикуется Росстатом в конце марта - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы.

По первой оценке Росстата, объем ВВП России за 2023 г. составил в текущих ценах 171 трлн 041 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 г. по отношению к ценам 2022 г. оказался на уровне 106,3%.

Согласно данным Росстата, в 2023 году наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 10%), в области информации и связи (также на 10%), в финансовой и страховой деятельности (на 8,6%), в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (на 7,8%), в оптовой и розничной торговли (на 7,3%), в обрабатывающих производствах (на 7,0%), в строительстве (также на 7,0%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 6,0%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (на 3,5%), в транспортировке и хранении (на 3,2%).

В сельском хозяйстве рост валовой добавленной стоимости в 2023 году составил 0,1%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха также 0,1%.

Снижение добавленной стоимости в 2023 году наблюдалось в сфере добычи полезных ископаемых - на 2,0%, в области здравоохранения и социальных услуг - на 0,4%, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора утилизации отходов - на 3,0%.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2023 года составила 68,7% (64,9% в 2022 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 49,8% (47,4%), расходов госуправления - 18,3% (16,9%).

Доля в ВВП валового накопления увеличилась в 2023 году до 27,0% с 22,5% в 2022 году, в том числе доля валового накопления основного капитала поднялась до 22,6% с 20,1%, а изменение запасов материальных оборотных средств выросло до 4,4% против 2,4% в 2022 году.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) снизилась в 2023 году до 4,3% с 12,6% в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала февраля) предполагает рост в 2024 году на 1,4%.