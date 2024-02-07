Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1%

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в декабре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в ноябре и на 6,3% в октябре, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в IV квартале 2023 года на уровне 5,1% после роста на 5,5% в III квартале, роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

Ранее в среду Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году - 3,6% (без публикации оценки за IV квартал).

"По первой оценке Росстата, рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,6% г/г, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель вырос на 2,3%. Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 г.)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, в 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала февраля) предполагает рост в 2024 году на 1,4%.

Минэкономразвития РФ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Оборот сервиса каршеринга "Ситидрайв" в 2023 году вырос на 66%

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

Девелопер Etalon завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });