Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1%

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в декабре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в ноябре и на 6,3% в октябре, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в IV квартале 2023 года на уровне 5,1% после роста на 5,5% в III квартале, роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

Ранее в среду Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году - 3,6% (без публикации оценки за IV квартал).

"По первой оценке Росстата, рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,6% г/г, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель вырос на 2,3%. Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 г.)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, в 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала февраля) предполагает рост в 2024 году на 1,4%.