Росстат сообщил о стабильности цен на бензин четвертую неделю подряд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 30 января по 5 февраля практически не изменились относительно уровня предыдущей недели: рост составил 0,01% после увеличения на 0,03% с 23 по 29 января, на 0,04% с 23 по 29 января, на 0,02% с 10 по 15 января и на 0,45% с 1 по 9 января, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 5 февраля составляла 54,64 руб. (на 29 января - 54,95 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,57 руб. (50,55 руб.), АИ-95 - 55,23 руб. (55,20 руб.), АИ-98 - 68,62 руб. (также 68,62 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 30 января по 5 февраля оставались стабильными после того, как снизились на 0,1% с 23 по 29 января, выросли на 0,03% с 16 по 22 января, снизились на 0,02% с 10 по 15 января и увеличились на 0,15% с 1 по 9 января.

Средняя цена ДТ в стране на 5 февраля составила 64,89 руб. за литр (на 29 января - 64,43 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 29 января по 4 февраля, по данным Росстата, выросло по сравнению с предыдущей неделей на 4,5% и составило 901,7 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива снизился на 2,5% - до 1 млн 679,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).