Предпринимательская уверенность в РФ в январе выросла в добыче и обработке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,5 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 2,5% в декабре, говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе увеличился незначительно - на 0,9 п.п., до плюс 5,8% с плюс 4,9% месяцем ранее.

На значительный рост индекса в добыче полезных ископаемых повлияло увеличение доли оптимистов по поводу оценки перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев (с 13,4% до 19,5%) и снижение оценки запасов готовой продукции (на 2,8 п.п., до минус 2,3%). Снижение оценки текущего спроса на продукцию с минус 5,3% до минус 6,6% скорректировало рост индекса.

Увеличение индекса в обрабатывающих производствах обусловлено ростом доли оптимистично оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев (с 28,6% до 32,0%). Рост доли респондентов, оценивающих увеличение запасов готовой продукции (на 1,0 п.п., до 1,6%), замедлил повышение индекса. Незначительные колебания оценки текущего спроса на продукцию не отразились на индексе.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики после четырех месяцев "затишья" на уровне 59% снизился на 2,0 п.п., до 57%, что соответствует уровню января-февраля 2023 года. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования производственных мощностей вернулось к значению июля-ноября 2023 г., снизившись на 1,0 п.п. - до 61%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 15,6%), так и в обрабатывающих производствах - минус 12,9%. Оценка изменения прибыли в добывающем секторе упала с 5,6% до минус 4,0%.

В обрабатывающем производстве после роста доли негативных отзывов респондентов об изменении прибыли наблюдается осторожное увеличение доли оптимистов на 0,6 п.п., до минус 2,9%.

В добыче полезных ископаемых снижается разрыв между числом респондентов, отметивших повышение цен на реализуемую продукцию, и респондентов, указавших на их снижение (с 15,3% до 7,2%). В обрабатывающих производствах ситуация противоположная: оценка изменения цены на реализуемую продукцию увеличилась на 1,6 п.п. и составила 8,9%. При оценке перспектив доминируют респонденты, которые ожидают рост цен через 3 месяца: в добыче полезных ископаемых - на 9,6%, в обрабатывающих производствах - на 19,5%.

В январе 2023 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,2 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля этого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).