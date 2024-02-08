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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Выручка ConocoPhillips в IV квартале превзошла прогноз

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 7%, выручку – на 21%.

Прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли прогнозы рынка.

Conoco объявила о намерении вернуть акционерам $9 млрд в 2024 году.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $3,01 млрд по сравнению с $3,25 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,52 с $2,61.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,4 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $2,09 на акцию.

Квартальная выручка Conoco уменьшилась до $15,31 млрд по сравнению с $19,26 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $15,15 млрд.

Объем добычи в четвертом квартале вырос на 8% до 1,902 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 1,758 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов снизилась на 18% до $58,21 за баррель н.э. с $71,05 за баррель н.э. годом ранее.

По итогам всего 2023 года объем добычи Conoco вырос до 1,826 млн б.н.э./сут. против 1,758 млн б.н.э./сут. в 2022 году.

Согласно прогнозу компании, в 2024 году добыча составит 1,91-1,95 млн б.н.э./сут., в первом квартале - 1,88-1,92 млн б.н.э./сут.

Conoco выплатит регулярные дивиденды в размере $0,58 на акцию, а также дополнительные дивиденды в $0,2 на акцию.

В минувшем году компания вернула акционерам в общей сложности $11 млрд за счет обратного выкупа, выплат регулярных и дополнительных дивидендов.

Conoco планирует капиталовложения в размере $11-11,5 млрд на 2024 год.

Акции компании прибавляют в цене 0,7% в начале торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 2,2%.

ConocoPhillips
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