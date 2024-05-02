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ConocoPhillips в I квартале сократила чистую прибыль на 13%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в первом квартале на 13%, выручку - на 7%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,55 млрд против $2,92 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,15 с $2,38.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,03 на акцию, оказавшись чуть ниже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков ($2,04 на акцию).

Квартальная выручка Conoco уменьшилась до $14,48 млрд по сравнению с $15,52 млрд годом ранее, согласно ее отчетности.

Объем добычи в первом квартале вырос на 6%, до 1,902 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 1,792 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов снизилась до $56,6 за баррель н.э. с $60,86 за баррель н.э. годом ранее.

Компания подтвердила прогноз добычи на весь 2024 год на уровне 1,91-1,95 млн б.н.э./сут. и ожидает ее в таком же диапазоне во втором квартале.

Conoco выплатит регулярные дивиденды в размере $0,58 на акцию, а также дополнительные дивиденды в $0,2 на акцию.

Компания намерена вернуть акционерам в этом году не менее $9 млрд.

ConocoPhillips США
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