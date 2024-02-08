Суд удовлетворил иск Совкомбанка к J.P. Morgan Securities PLC и "Дж.п. Морган банк Интернешнл"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск Совкомбанка к структуре одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley - J.P. Morgan Securities PLC и российскому "Дж.п. Морган банк Интернешнл" о взыскании $13,95 млн.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда. Подробности дела пока не опубликованы.

Совкомбанк подал иск в суд в августе 2023 года. 9 ноября суд удовлетворил заявление ООО "Содействие международным расчетам" о процессуальном правопреемстве и замене Совкомбанка на эту компанию. Кроме этого суд привлек Совкомбанк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Совкомбанк по итогам 2023 года занимает 9-е место, Дж.п. Морган банк Интернешнл - 37-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В сентябре 2023 года со ссылкой на пресс-службу Совкомбанка сообщалось, что кредитная организация завершила реорганизацию в форме передачи заблокированных активов и обязательств отдельному юридическому лицу.

Часть проблемных валютных активов банка, заблокированных в недружественных странах, планировалось передать компании ООО "Содействие международным расчётам". Она создана 15 сентября 2023 года, ее единственным владельцем является автономная некоммерческая организация (АНО) содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей", следует из данных ЕГРЮЛ.

Эта организация не связана с Совкомбанком, она осуществляет помощь людям с ограниченными возможностями, заявил в сентябре представитель банка.

"Тот факт, что акционер ООО не находится под санкциями, позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств. А для АНО это возможность за счет эффективной работы получить средства для поддержки своих уставных целей", - подчеркнули в банке.