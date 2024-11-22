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J.P. Morgan Securities и "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" подали жалобы в ВС России

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Структура одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co. - J.P. Morgan Securities PLC и российский КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" подали в Верховный суд России жалобы на взыскание с них в пользу правопреемника Совкомбанка $13,95 млн.

ЭкономикаСуд удовлетворил иск Совкомбанка к J.P. Morgan Securities PLC и "Дж.п. Морган банк Интернешнл"Читать подробнее

Как следует из картотеки суда, жалоба "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" поступила 18 ноября, а J.P. Morgan Securities PLC - 21 ноября.

К производству жалобы пока не приняты.

Совкомбанк подал иск в суд в августе 2023 года. 9 ноября того же года суд удовлетворил заявление ООО "Содействие международным расчетам" о процессуальном правопреемстве и замене Совкомбанка на эту компанию. Кроме того, суд привлек Совкомбанк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Арбитражный суд Московского округа 1 октября 2024 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу правопреемника Совкомбанка с J.P. Morgan Securities PLC и КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" $13,95 млн.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2024 года занимает по размеру активов 8-е место, "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" - 32-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В сентябре 2023 года Совкомбанк сообщил, что кредитная организация завершила реорганизацию в форме передачи заблокированных активов и обязательств отдельному юридическому лицу.

Часть проблемных валютных активов банка, заблокированных в недружественных странах, планировалось передать компании ООО "Содействие международным расчетам". Она создана 15 сентября 2023 года, ее единственным владельцем является автономная некоммерческая организация (АНО) содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей", следует из данных ЕГРЮЛ.

Эта организация не связана с Совкомбанком, она осуществляет помощь людям с ограниченными возможностями, заявил тогда представитель банка.

"Тот факт, что акционер ООО не находится под санкциями, позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств. А для АНО это возможность за счет эффективной работы получить средства для поддержки своих уставных целей", - подчеркнули в банке.

JP Morgan Верховный суд России ВС России Совкомбанк Дж. П. Морган Банк Интернешнл
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