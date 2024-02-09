Сбербанк в январе сократил средства физлиц по РСБУ на 1,9%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе сократил портфель средств физических лиц по РСБУ на 1,9% до 22,2 трлн руб., говорится в сообщении банка.

Снижение соответствует сезонной динамике (в январе 2023 года средства физлиц сократились на 4,7%) после значительного притока средств в декабре 2023 года (рост на 5,7%), отмечает кредитная организация.

Средства юридических лиц в январе без учета валютной переоценки выросли на 4,5% до 11,4 трлн рублей на фоне значимого роста остатков на счетах до востребования.