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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Дом моды Hermes увеличил выручку на 16% в 2023 году, сильнее прогнозов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в прошлом году увеличил выручку на 16%, сильнее прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 13,43 млрд евро с 11,6 млрд евро годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 21%. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали выручку на уровне 13,32 млрд евро.

Чистая прибыль составила 4,3 млрд евро, показатель повысился на 28%. Операционная прибыль увеличилась на 20%, до 5,65 млрд евро.

Hermes зафиксировала рост продаж во всех регионах присутствия.

Во Франции продажи увеличились почти на 20%, до 1,27 млрд евро, в остальных европейских странах - на 18,4%, до 1,82 млрд евро. Продажи в Японии выросли на 14,5%, до 1,26 млрд евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 19,9%, до 6,27 млрд евро. В Северной и Южной Америке продажи повысились на 17,1% - до 2,5 млрд евро.

Компания планирует выплатить дивиденды за 2023 год на уровне 15 евро на акцию против 13 евро на акцию по итогам предыдущего года.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Капитализация Hermes за последние 12 месяцев увеличилась на 22%, до 213,3 млрд евро.

Hermes Франция
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