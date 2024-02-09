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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Банки РФ в январе показали прирост розничных кредитов вблизи траектории января 2023 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Банки РФ, по оперативным данным, в январе показали прирост кредитов населению вблизи траектории января 2023 года (0,5%), но ниже прироста января предыдущих лет. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ, посвященном денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики.

Это связано с влиянием высоких кредитных ставок, более жестких регуляторных мер и изменения параметров льготной ипотеки.

Параметры льготных ипотечных программ были скорректированы в декабре 2023 года. Минимальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, еще на 0,5 процентного пункта (п.п.) была сокращена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ. В сентябре этот показатель уже снижался на те же 0,5 п.п.

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