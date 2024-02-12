Корпоративное кредитование в РФ в январе снизилось на 0,2%, розничное - выросло на 0,2%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в январе сократили кредитование юрлиц на 0,2% и увеличили кредиты физлицам на 0,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"При этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, - конечно, это прогнозируемое было явление, - замедлилось и кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил - те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры", - сказал президент.

ЦБ пока не публиковал официальную статистику по кредитованию за январь. На прошлой неделе в комментарии по денежно-кредитным условиям ЦБ отмечал, что в январе замедление рублевого корпоративного кредитования продолжилось, при этом розничный портфель показал околонулевой рост (вблизи траектории января прошлого года, но ниже прироста января предыдущих лет).

В декабре прошлого года корпоративное кредитование выросло на 1,8%, в целом за весь 2023 год - на 20,1%. Портфель кредитов физлицам увеличился в декабре на 0,2%, в целом за год - на 23%.