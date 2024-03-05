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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Китай выпустит в 2024 году сверхдлинные гособлигации на 1 трлн юаней

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китай в течение нескольких лет планирует выпускать сверхдлинные специальные гособлигации для реализации основных национальных стратегий и наращивания потенциала безопасности в ключевых областях, говорится в отчете правительства, представленном Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП). Об этом сообщает "Синьхуа".

В том числе в 2024 году планируется разместить такие бумаги на сумму 1 трлн юаней ($139 млрд).

Доходы от размещения облигаций будут использованы для финансирования мегапроектов и поддержки секторов, которые соответствуют ключевому стратегическому развитию. Более подробной информации в отчете не приводится.

Обозначение "сверхдлинный" обычно относится к бумагам со сроком обращения 30 лет и более. Крупнейшее размещение таких облигаций Китай провел в 2020 году, в результате было привлечено 620 млрд юаней на финансирование мер по борьбе с пандемией COVID-19, отмечает The Wall Street Journal.

Аналитики говорят, что запланированный выпуск является еще одним сигналом о том, что Пекин сосредоточил внимание на финансовой поддержке, а не на денежно-кредитной политике, стимулирования экономики. Ранее Народный банк Китая сократил норматив резервных требований для банков.

В 2023 году местные органы власти выпустили специальные облигации почти на 4 трлн юаней для финансирования проектов, включая строительство жилья, инфраструктуру 5G, реконструкцию слаборазвитых районов и др.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 5 марта заявил, что Китай планирует бюджетный дефицит в размере 3% ВВП в 2024 году, что соответствует первоначальной цели, поставленной год назад.

ВСНП Китай Народный банк Китая Ли Цян
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