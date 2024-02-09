Комитет Госдумы одобрил законопроект о новых промышленных территориях в ДФО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о создании на территории Дальневосточного федерального округа международных территорий опережающего развития (МТОР).

Законопроект № 518787-8 в парламент в ноябре 2023 года внесло правительство. Заключение комитета опубликовано.

"Изменения, предусмотренные законопроектом, позволят создать условия, стимулирующие привлечение иностранных инвестиций, в первую очередь из дружественных стран, а также создать на территории РФ производства по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в заключении.

Предполагается, что создание МТОР поможет осуществить совместные инвестиционные проекты с зарубежными партнерами по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

МТОР будут создаваться по решению правительства либо на основании международного договора. Критерии создания МТОР на основании решения правительства: наличие потенциальных резидентов МТОР, подтвердивших готовность реализовать инвестиционные проекты, наличие информации о возможности обеспечить резидентов необходимыми ресурсами, а также наличие предложения региона по налоговым льготам.

Общий размер капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта должен быть не менее 500 млн руб. Общая площадь МТОР не может превышать 20 кв. км.

Для защиты инвесторов от санкций предусматривается возможность закрытия публичного доступа к информации о резиденте МТОР. Для резидентов также предлагается установить налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет.

В пояснительных материалах к законопроекту говорилось, что перед его внесением был проведен анализ мировой практики функционирования международных экономических зон: Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень", Китайско-Сингапурский индустриальный парк Сучжоу.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2024 г.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.