Законопроект о новых промышленных территориях в ДФО принят в I чтении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании на территории Дальневосточного федерального округа международных территорий опережающего развития (МТОР).

Правительство внесло законопроект № 518787-8 в палату в ноябре 2023 года. Предполагается, что создание МТОР поможет осуществить с зарубежными партнерами совместные инвестпроекты по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

МТОР будут создаваться по решению федерального правительства либо на основании международного договора. Критерии создания МТОР на основании решения правительства: наличие потенциальных резидентов МТОР, подтвердивших готовность реализовать инвестиционные проекты, наличие информации о возможности обеспечить резидентов необходимыми ресурсами, а также наличие предложения региона по налоговым льготам.

Общий размер капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта должен быть не менее 500 млн рублей. Общая площадь МТОР не может превышать 20 кв. км.

Для защиты инвесторов от санкций предусматривается возможность закрытия публичного доступа к информации о резиденте МТОР. Для резидентов также предлагается установить налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что перед его внесением был проведен анализ мировой практики функционирования международных экономических зон: Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень", Китайско-Сингапурский индустриальный парк Сучжоу.