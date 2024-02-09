Акционеры "Газпром нефти" 14 марта обновят устав и положения об органах управления

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром нефть" на внеочередном заочном собрании 14 марта рассмотрят вопрос о внесении изменении во внутренние документы компании.

Изменения коснутся устава, а также положений о собрании акционеров, совете директоров, генеральном директоре и о правлении "Газпром нефти", сообщила компания.

С материалами к собранию акционеры смогут начать знакомиться со вторника, 13 февраля.

Обычно новации во внутренние документы (чаще всего в связи с изменениями в федеральном законодательстве) эмитенты вносят рутинным порядком на годовых собраниях. Однако в данном случае для обновления корпоративных норм проводится внеочередное собрание.

Основным акционером компании является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.