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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

РФ сократила экспорт древесной и целлюлозно-бумажной продукции в 2023 г. на 29,7%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $9,9 млрд, что на 29,7% меньше, чем в 2022 году ($14 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт этих категорий товаров в 2023 году снизился на 13,4% и составил $3,4 млрд (годом ранее - $3,9 млрд).

Более подробной разбивки по кодам ТВ ВЭД таможенная служба не приводит. В прошлом году ФТС указывала отдельные данные по древесине и изделиям из нее (код ТН ВЭД 44, экспорт упал в 2022 году на 24,3% до $8,97 млрд, импорт – на 2,7% до $0,78 млрд); по бумаге, картону и изделиям из них (код ТН ВЭД 48, сокращение экспорта на 4,6% до $3,02 млрд, импорта – на 3,2% до $2,62 млрд); древесной массе (код ТН ВЭД 47, экспорт вырос на 15,2% до $1,61 млрд, импорт упал на 22,1% до $0,19 млрд).

Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в РФ за 2023 год составил 28,5 млн куб. м (снижение по сравнению с 2022 годом на 4,5%), фанеры – 3 млн 265 тыс. куб. м (на 1,1% меньше, чем в 2022 году), пеллет – 1 млн 456 тыс. тонн (снижение на 31,4%), бумаги и картона – 10 млн 006 тыс. тонн (минус 1%), целлюлозы – 8 млн 554 тыс. тонн (на 2,4% меньше, чем в 2022 году). В РФ в 2023 году было произведено 11 млн 603 тыс. куб. м древесно-стружечных плит (ДСП), что на 11,3% больше, чем в 2022 году, и 703 млн кв. м древесно-волокнистых плит (ДВП), что превышает показатель предыдущего года на 6,7%.

ФТС
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