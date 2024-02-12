Сменился управляющий директор бывшей дочки зернотрейдера Viterra в РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новым управляющим директором ООО "МЗК Экспорт" (бывшая дочка международного зернотрейдера Viterra) с 7 февраля этого года является Дмитрий Кондаков, сообщается в ЕГРЮЛ.

Он сменил на этом посту Николая Демьянова.

Кондаков, как и Демьянов, является совладельцем компании "Управление агробизнесом" (по 35%), которая с октября 2023 года владеет "МЗК Экспорт". ООО "Управление агробизнесом" было учреждено в мае 2022 года. По 10% в нем принадлежит Сергею Долгову, Игорю Зеню и Владимиру Харитонову.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Кондаков является бенефициаром компании "Доверительный менеджмент".

Как сообщалось, в марте 2023 года Viterra заявила о прекращении с 1 июля экспорта российского зерна и об изучении возможностей передачи своего бизнеса в РФ новым владельцам. В частности, рассматривался вариант передачи операционного бизнеса местному менеджменту.

В 2022 году "МЗК Экспорт" увеличила выручку до 80,7 млрд рублей (без НДС) с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен. Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.

МЗК (Международная зерновая компания) – первое название, под которым "Витерра Рус" начала торговлю зерном в России в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в "Гленкор Агрикалчер МЗК", в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под названием "Витерра Рус". В мае 2023 года название было изменено на "МЗК Экспорт".