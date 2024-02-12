Грузооборот морских портов РФ в январе сократился на 6,2%, до 71 млн тонн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе 2024 года уменьшился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 71 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Перевалка сухих грузов сократилась на 5,8% (до 32,8 млн тонн), наливных - на 6,5% (до 38,2 млн тонн).

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 5,4% и составил 7,8 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 2 млн тонн (-13,8%), наливных грузов - 5,8 млн тонн (-2,1%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился за отчетный период на 4,3% до 21,6 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 9,7 млн тонн (+17,7%), наливных грузов - 11,9 млн тонн (-17%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна упал на 7,1%, до 24 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 10,6 млн тонн (-13,8%), наливных грузов - 13,4 млн тонн (-0,9%).

При этом грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос в 1,6 раза, до 0,7 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов на Каспии составил 0,5 млн тонн (рост в 2 раза), наливных грузов - 0,2 млн тонн (-0,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна сократился на 9,1% - до 16,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 10 млн тонн (-14,5%), наливных грузов - 6,9 млн тонн (+0,2%).