Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань немного усилили скорость роста на Московской бирже по итогам понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед заседанием ЦБ РФ, а также негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,31 руб./$1 в 19:00, что на 41 копейку выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,32 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,16 копейки, до 94,47 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,9 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы ослабления к основным мировым валютам по итогам понедельника на уменьшении интереса инвесторов к риску и на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка снижают активность в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, а по итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 16 февраля.

Заявления Путина по ситуации в экономике РФ

Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал он.

Президент также отметил, что "по оперативным данным экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне".

"Ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов. Так, сохраняется сильный потребительский спрос - примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - заявил Путин.

Президент при этом подчеркнул, что "крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности".

"На заседании Банка России в пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16% годовых. Вероятность дальнейшего ужесточения, на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса. Сегодня российский президент сообщил, что в январе банковский кредитный портфель юрлиц сократился на 0,2%, а розничный - вырос на 0,2%. Январская динамика, судя по всему, во многом стала результатом зависимости от сильного сезонного фактора в начале года, поэтому вряд ли внесет какие-либо коррективы в оценки ЦБ. Наконец, остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год. В данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 г. (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году снизилось на 61,9%, или в 2,6 раза, по сравнению с показателем за 2022 года и составило $120,1 млрд, сообщается в информации ЦБ РФ.

Объем экспорта за 2023 год снизился на 28,4%, до $423,7 млрд, импорта вырос на 9,9%, до $303,9 млрд

Внешнеторговый оборот России за прошлый год уменьшился на 16,2% - до $727,5 млрд.

В декабре профицит внешней торговли упал на 59,3%, или в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным показателем декабря 2022 года и составил $10,2 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем профицит вырос на 13,5%.

Экспорт в декабре снизился по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 29,9%, до $38,4 млрд, импорт - на 5,1%, до $28,2 млрд. Внешнеторговый оборот России в декабре сократился в годовом выражении на 21,2% и составил $66,6 млрд.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд), следует из опубликованных в понедельник данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в 2023 году.

Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд).

Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в 2023 году составил $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Объем внешней торговли РФ за 2023 год зафиксирован на уровне $710,2 млрд против $847,8 млрд за 2022 год (снижение на 16,2%).

Цены на нефть

Цены на нефть немного сократили темпы снижения вечером в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $81,74 за баррель, что на 0,55% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,29%, до $76,6 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 6% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

Комментарии аналитиков

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.

"На прошлой неделе стоимость доллара находилась в пределах 91 рубля, оставаясь в нашем прогнозном диапазоне - 87,5 - 92,5 руб./$1. На этой неделе рынок находится в ожидании заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. В первую очередь, экспертное сообщество интересует позиция регулятора относительно эффекта и потенциального продления программы принудительной продажи валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Российская валюта продолжает торговаться в районе 91 по отношению к доллару США. На прошедшей неделе рубль незначительно укрепился. Национальную валюту поддержали растущие цены на нефть на фоне неопределенности в конфликте между Израилем и ХАМАС, а также сохранения привлекательных ставок по рублевым активам. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 89-93 по отношению к доллару США", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 февраля на 18,57 копейки, до 91,0758 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,48 копейки, до 98,1512 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 29,68 копейки по отношению к пятнице и составил 91,0836 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 26,51 копейки и составил 91,1444 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $977,174 млн, из которых $348,585 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $628,589 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 14,85 копейки, до 98,1576 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 25,65 копейки, до 98,1851 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR470,824 млн, из которых EUR150,916 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR319,908 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 февраля поднялась на 7 базисных пунктов - до 15,94% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник на 6 базисных пунктов - до 15,89% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 4 базисных пункта, до 15,64% годовых, на шесть месяцев - прибавила 14 базисных пунктов и составила 14,44% годовых.