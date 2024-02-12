Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", - сказал он.

Президент также отметил, что "по оперативным данным экономическая активность в России в начале текущего года находится на высоком уровне".

"Ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов. Так, сохраняется сильный потребительский спрос - примерно как в четвертом квартале прошлого года. И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что "крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности".

"Отмечу также, что в предстоящие годы - с учетом вызовов, которые стоят перед российской, да и перед всей глобальной экономикой, нам нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России и создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах Федерации", - сказал Путин.