Котировки JetBlue выросли на 16% на новости о покупке пакета Карлом Айканом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций американской авиакомпании JetBlue Airways Corp. подскочили более чем на 16% на дополнительных торгах в понедельник.

Инвестор-миллиардер Карл Айкан раскрыл информацию о том, что он владеет 9,9% акций авиаперевозчика. Он также заявил, что его инвестфирма ведет переговоры о возможности включения своего представителя в совет директоров JetBlue, пишет MarketWatch.

Акции авиакомпании "недооценены и представляют собой привлекательную инвестиционную возможность", заявил Айкан.

Рыночная стоимость JetBlue за последние двенадцать месяцев упала почти на 29%, тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил более 34%.