Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Котировки JetBlue выросли на 16% на новости о покупке пакета Карлом Айканом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций американской авиакомпании JetBlue Airways Corp. подскочили более чем на 16% на дополнительных торгах в понедельник.

Инвестор-миллиардер Карл Айкан раскрыл информацию о том, что он владеет 9,9% акций авиаперевозчика. Он также заявил, что его инвестфирма ведет переговоры о возможности включения своего представителя в совет директоров JetBlue, пишет MarketWatch.

Акции авиакомпании "недооценены и представляют собой привлекательную инвестиционную возможность", заявил Айкан.

Рыночная стоимость JetBlue за последние двенадцать месяцев упала почти на 29%, тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил более 34%.

JetBlue Карл Айкан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Дефицит бюджета США в январе сократился в 1,8 раза

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Корпоративное кредитование в РФ в январе снизилось на 0,2%, розничное - выросло на 0,2%

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });