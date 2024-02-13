"Башкирская содовая компания" начала выпуск новых негорючих пластикатов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) начало выпуск шести марок ПВХ-пластикатов пониженной пожароопасности, сообщила пресс-служба компании.

"В соответствии с новым техническим регламентом Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" разработанные марки пластикатов созданы с использованием безопасных компонентов. Их отличает не только пониженная пожароопасность, но и экологичность: при работе с продукцией выделяется меньше дыма и хлористого водорода", - отмечается в сообщении.

При производстве новых серийно выпускаемых марок используются в том числе собственные разработки компании. Так, в рецептуру продукции входят металлосодержащие лубриканты.

В настоящее время предприятие серийно производит более 20 наименований ПВХ-пластикатов, используемых при производстве защитных оболочек, изоляции и внутреннего заполнения кабелей и проводов для работы в диапазоне температур от -40 до +70 градусов Цельсия.

"Башкирская содовая компания" – крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", а также ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" – стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.