Ориентир темпов роста сельхозпроизводства РФ предложили снизить с 3% до 1,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает внести изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов страны, одно из которых предусматривает среднегодовые темпы роста объемов производства продукции АПК на уровне 1,5%. В действующей редакции стратегии с 2023 года заложен среднегодовой рост в 3%.

Проект соответствующего распоряжения правительства, который вносит изменения в распоряжение от 8 сентября 2022 года, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"В рамках проекта распоряжения заложен сценарий развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации, предусматривающий среднегодовые темпы роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне 1,5%", - говорится в пояснительной записке. Документ предусматривает реализацию текущих государственных программ Минсельхоза РФ при условии сохранения нынешнего уровня финансирования.

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, в 2023 году сельхозпроизводство в РФ снизилось на 0,3% по сравнению с ростом на 11,3% в 2022 году.

Изменения коснулись и параметров экспортной программы отрасли. В соответствии с действующей стратегией, экспорт продукции АПК (в сопоставимых ценах) в 2024 году определен в $29,5 млрд, в 2025 - в $31,5 млрд, в 2030 году - в $41 млрд (базовый сценарий). В проекте предлагается определить ориентир на 2024 год в $29 млрд, на 2025 - в $30,5 млрд, на 2026 - в $31,5 млрд, на 2027 - в $32,5 млрд, на 2028 - в $33,8 млрд, на 2029 - в $35 млрд, на 2030 год - в $36,3 млрд.

Предлагается изменить и раздел, определяющий ориентиры уровня самообеспечения различными видами продукции. Срок ограничен 2026 годом. В действующей стратегии он установлен до 2030 года.

Индекс производства продукции АПК (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в действующей редакции в 2024 году определен в 108,6% (в проекте - в 104,8%), в 2025 году - в 111,9% (106,2%), в 2030 году - в 129,7% (116,1%).

Предполагается также, что валовая добавленная стоимость сельского хозяйства в 2024 году составит 5 трлн 308,6 млрд рублей (в действующей редакции - 4 трлн 029,6 млрд по базовому сценарию, 5 трлн 100,8 млрд рублей - по целевому), в 2025 году - 5 трлн 520,9 млрд рублей (4 трлн 179,9 млрд и 5 трлн 342 млрд рублей соответственно), в 2030 году - 6 трлн 427,4 млрд рублей (4 трлн 551,9 млрд рублей и 4 трлн 885,2 млрд рублей).

Предложены изменения и в другие разделы стратегии.

Стратегия рассчитана на период до 2030 года. Она был утверждена распоряжением правительства от 8 сентября 2022 года.