Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, пишет MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 1,35% - до 38272,75 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,37% - до 4953,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,8% и составил 15655,6 пункта.

Ни один из трех индексов не падал так сильно в день публикации данных об инфляции с сентября 2022 года.

Акции Coca-Cola Co. подешевели на 0,6% во вторник. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 3%, несмотря на 7%-ный рост выручки.

Цена бумаг Hasbro Inc. снизилась на 1,4%. Производитель игрушек резко увеличил чистый убыток в минувшем квартале, что стало неожиданностью для аналитиков, а также дал слабый прогноз на год.

Котировки акций Marriott International опустились на 5,6%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в октябре-декабре получил выручку ниже рыночных ожиданий.

Биотехнологическая Biogen Inc. зафиксировала снижение чистой прибыли в прошлом квартале в 2,2 раза. Ее рыночная стоимость упала на 7,4%.

Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, нарастила чистую прибыль в октябре-декабре в 2,2 раза, ее выручка выросла на 8% и совпала с ожиданиями экспертов. Тем не менее капитализация компании сократилась на 4,5%.

Цена бумаг оператора платежного сервиса PayPal Holdings уменьшилась на 3,1%, до $58,26 за штуку, после того как аналитик Daiwa Capital Markets Кадзуя Нисимура понизил их рейтинг до "нейтрального" с "выше рынка", прогнозную цену - до $62 с $64.

Рыночная стоимость Kroger Co. опустилась на 0,6%. Сеть супермаркетов дала понять, что снизит цены для покупателей после слияния с конкурирующей Albertsons. Ожидается, что сделка на $24,6 млрд будет закрыта в первом финансовом полугодии, которое завершается у Kroger в середине августа.

Акции Paramount Global подешевели на 3,1% после сообщения Hollywood Reporter со ссылкой на внутренний документ компании о предстоящем сокращении порядка 800 сотрудников в США.

Nvidia Corp. сделала доступным для широкой публики работающего на ее чипах автономного чат-бота Chat with RTX на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта. Компания потеряла 0,2% рыночной стоимости во вторник.

Между тем капитализация JetBlue Airways взлетела на 21,6%. Инвестор-миллиардер Карл Айкан раскрыл информацию о том, что он владеет 9,9% акций авиаперевозчика.