Путин подписал закон об учете срока владения евробондами для налоговых вычетов при замещении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами.

Закон N 8-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное - от трех лет - владение ценной бумагой. В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.

Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

На то, что держатели замещающих облигаций не могут воспользоваться льготой на долгосрочное владение при обмене евробондов, ранее обращала внимание Ассоциация владельцев облигаций (АВО). В конце октября она сообщала, что направила в Госдуму предложения о дополнении статьи 219.1 НК РФ нормой, позволяющей сохранить право на инвестиционный налоговый вычет для частных инвесторов - владельцев еврооблигаций, замещенных на облигации российских эмитентов.

Проблема заключалась в том, что в процессе обмена евробондов на замещающие облигации инвестор получает во владение новую ценную бумагу, по которой срок владения начинает исчисляться с даты замещения. В результате процедура замещения приводит к утрате права на налоговый вычет, зависящий от непрерывного срока владения ценной бумагой.

Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

Однако по действующим правилам получение паев нового фонда рассматривается как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, изменение типа ПИФа на закрытый может повлечь утрату пайщиками прав на получение налоговых льгот.

Документ ретроспективно - с начала 2023 года - исключает возникновение налогооблагаемого дохода при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ. Кроме того, пайщики, получившие паи такого фонда или владеющие паями ПИФа, тип которого изменен на закрытый, смогут получить право на перенос убытков от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.