РЖД в 2023 году увеличили EBITDA в 1,4 раза до 736,9 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2023 году увеличило EBITDA в 1,4 раза к уровню 2022 года, до 736,9 млрд рублей. Об этом говорится в презентации главы компании Олега Белозерова к итоговому за 2023 год заседанию правления.

Чистый долг/EBITDA составил 2,6х при плане 3,3х.

Доходы от перевозок РЖД в 2023 году выросли на 16,3% до 2,3 трлн рублей.

Кредитный портфель равен 1,959 трлн рублей.

Как сообщалось, показатель EBITDA РЖД в 2024 году запланирован в размере 830 млрд рублей.