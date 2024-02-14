РЖД в 2023 году зафиксировали 36%-й рост объема перевозок с Китаем

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рост железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 году превысил прогнозы ОАО "РЖД" более чем в три раза.

"Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 г., рост объема перевозок в сообщении с Китайской Народной Республикой на 10% мы рассматривали как оптимистическую оценку. Результаты превзошли все ожидания. По итогам (2023 - ИФ) года объем составил рекордный 161 млн тонн, что на 36% выше уровня 2022 года", - заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе итогового за 2023 год заседания правления в среду.

По его словам, важную роль в этих перевозках сыграла работа погранпереходов. "Новый переход Нижнеленинское - Тунцзян перешел в стадию активной эксплуатации, по нему перевезено уже свыше 3 млн тонн", - подчеркнул он.

Как сообщалось, движение по ж/д мосту Нижнеленинское - Тунцзян было запущено в ноябре 2022 года.