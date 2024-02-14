ВВП еврозоны в IV квартале не изменился, как и ожидалось

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в четвертом квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

В третьем квартале ВВП еврозоны снизился на 0,1% в поквартальном и не изменился в годовом выражении.

Предварительные оценки Eurostat показывают, что экономика еврозоны в 2023 году увеличилась на 0,5%. Среди факторов, ограничивших рост ВВП в прошлом году, - повышенная инфляция, высокая стоимость заимствований и слабый внешний спрос.

ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, в четвертом квартале снизился на 0,3% относительно третьего, Франции - не изменился. Между тем, экономика Испании выросла на 0,6%, Италии - на 0,2%.

ВВП Евросоюза в минувшем квартале увеличился на 0,1% в поквартальном и на 0,3% в годовом выражении.