Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

ВВП еврозоны в IV квартале не изменился, как и ожидалось

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в четвертом квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

В третьем квартале ВВП еврозоны снизился на 0,1% в поквартальном и не изменился в годовом выражении.

Предварительные оценки Eurostat показывают, что экономика еврозоны в 2023 году увеличилась на 0,5%. Среди факторов, ограничивших рост ВВП в прошлом году, - повышенная инфляция, высокая стоимость заимствований и слабый внешний спрос.

ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, в четвертом квартале снизился на 0,3% относительно третьего, Франции - не изменился. Между тем, экономика Испании выросла на 0,6%, Италии - на 0,2%.

ВВП Евросоюза в минувшем квартале увеличился на 0,1% в поквартальном и на 0,3% в годовом выражении.

ВВП ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });