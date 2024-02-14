Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Денежная база РФ в широком определении в январе уменьшилась на 3,3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в январе 2024 года уменьшилась на 873,9 рублей, или на 3,3%, до 25 трлн 632,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 февраля 2024 года снизились до минимальных с 1 сентября 2022 года 5,9% с 8,5% на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в январе уменьшился на 565,9 млрд рублей, или на 3,1%, до 17 трлн 754,8 млрд рублей (минимум с 1 июня 2023 года, когда он составлял 17 трлн 338,4 млрд рублей).

Годовые темпы роста наличных к 1 февраля снизились до 9,8% (минимум с 1 марта 2023 года) с 12,1% на 1 января.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в январе увеличилась до 69,3% c 69,1%.

В составе денежной базы в январе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 290,7 млрд рублей, или на 6,4%, до 4 трлн 821,2 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ – снизился на 600,2 млрд рублей, или на 17,7%, до 2 трлн 783,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Капитализация биткойна превысила $1 трлн

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });