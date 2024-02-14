Денежная база РФ в широком определении в январе уменьшилась на 3,3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в январе 2024 года уменьшилась на 873,9 рублей, или на 3,3%, до 25 трлн 632,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 февраля 2024 года снизились до минимальных с 1 сентября 2022 года 5,9% с 8,5% на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в январе уменьшился на 565,9 млрд рублей, или на 3,1%, до 17 трлн 754,8 млрд рублей (минимум с 1 июня 2023 года, когда он составлял 17 трлн 338,4 млрд рублей).

Годовые темпы роста наличных к 1 февраля снизились до 9,8% (минимум с 1 марта 2023 года) с 12,1% на 1 января.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в январе увеличилась до 69,3% c 69,1%.

В составе денежной базы в январе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 290,7 млрд рублей, или на 6,4%, до 4 трлн 821,2 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ – снизился на 600,2 млрд рублей, или на 17,7%, до 2 трлн 783,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.