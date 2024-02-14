Brent подорожала до $83,06 за баррель в ожидании данных о запасах в США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду перед публикацией еженедельных данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 14:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,35%) до $83,06 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,19 (0,24%), до $78,06 за баррель.

По оценке Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, увеличились на 8,52 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данные о запасах позднее в среду.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на нефть и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

В условия ближневосточной напряженности, нефтяной рынок "колеблется как йо-йо, вверх и вниз, но в действительности никуда не движется", отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж, слова которого приводит Market Watch. Цены на нефть продолжают держаться в ценовом коридоре шириной $10.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив спроса.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.