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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Brent подешевела до $82,67 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали снижаться вечером в среду на данных о резком увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

К 18:33 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 10 центов, до $82,67 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 21 цент, до $77,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста на 3,35 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - на 1,92 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,55 млн баррелей, второго - на 1,65 млн баррелей.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на топливо. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Brent WTI МЭА ОПЕК Минэнерго США
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