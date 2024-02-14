Walmart ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio Holdings Corp. более чем за $2 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Walmart исторически является крупнейшим покупателем продукции Vizio, отмечает издание. При этом Vizio - крупнейший по объемам продаж в магазинах Walmart бренд телевизоров.

Переговоры между двумя компаниями продолжаются, однако гарантий заключения сделки нет, отмечают источники.

Акции Vizio взлетели в цене почти на 25% по итогам торгов во вторник на слухах о возможных переговорах с Walmart. Они теряют в цене 2,4% на предварительных торгах в среду.

Vizio была основана в 2002 году, в 2021 году провела IPO. Компанию возглавляет ее основатель Уильям Ван.

Капитализация Vizio за последние 12 месяцев уменьшилась на 0,9% и составляет $1,54 млрд.