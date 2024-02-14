Финтехкомпания Global Payments в IV квартале увеличила чистую прибыль в 1,4 раза

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская финтехкомпания Global Payments, предоставляющая платежные технологии и услуги продавцам и эмитентам, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, но дала слабый прогноз на 2024 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $361,3 млн, или $1,38 в расчете на акцию, по сравнению с $249,3 млн, или $0,94 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,65 на акцию с $2,42. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне $2,64.

Квартальная выручка Global Payments поднялась на 8% - до $2,434 млрд. Скорректированный показатель составил $2,19 млрд, в то время как консенсус-прогноз предполагал $2,18 млрд.

Доходы в сегменте услуг для продавцов увеличились на 17,1% (до $1,82 млрд), выручка бизнеса по работе с эмитентами - на 8,1% (до $629,7 млн).

В 2024 году компания планирует получить выручки без учета колебаний валютных курсов в диапазоне $9,17-9,3 млрд (по сравнению с $8,67 млрд в прошлом году), скорректированную прибыль - $11,54-11,7 в расчете на акцию (против $10,42 годом ранее).

Эксперты в среднем прогнозируют выручку в $9,29 млрд, прибыль - $11,76 на акцию.

Совет директоров Global Payments одобрил квартальные дивиденды в размере 25 центов на акцию. Они будут выплачены 29 марта, реестр акционеров закрывается 15 марта. Также руководство компании объявило расширение программы выкупа акций компании на сумму $2 млрд.

Котировки акций Global Payments снижаются на 2,6% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 18,9% (до $35,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил за этот период 10,2%.