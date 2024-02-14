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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Сезонный рост цен на овощи "борщевого набора" в РФ за неделю замедлился

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Темпы сезонного роста цен на овощи "борщевого набора" в РФ с 6 по 12 февраля замедлились.

Как сообщил Росстат в среду, капуста подорожала на 1,8% (на 4,2% неделей ранее), свекла – на 1,5% (на 2,3%), лук – на 1,2% (на 1,3%), картофель – на 0,8% (на 0,9%), морковь – на 0,7% (на 1,6%).

Кроме того, рост цен на огурцы замедлился до 3,2% с 4,6% неделей ранее, яблоки стали дороже на 0,6% (на 0,9%). Рост цен на бананы сохранился на уровне предыдущей недели – 0,3%.

В то же время рост цен на помидоры ускорился до 1,1% с 0,6% неделей ранее.

С начала года больше всего повысились цены на огурцы – на 28%. Капуста подорожала на 20,7%, свекла – на 12,2%, помидоры – на 12,2%, морковь – на 11,4%, картофель – на 9,6%, лук – на 9,3%, бананы – на 6,2%, яблоки – на 5,4%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%, в январе этого года – на 7,3%.

Росстат
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