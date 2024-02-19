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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Тепличная отрасль РФ к 13 февраля увеличила производство овощей на 1,6%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тепличные хозяйства РФ к 13 февраля вырастили 135 тыс. тонн продукции, что на 1,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, производство томатов выросло на 1%, до 59,4 тыс. тонн, огурцов - на 3,9%, до 73,4 тыс. тонн.

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Лидерами среди регионов по выращиванию овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика, Башкирия и Татарстан.

"Развитию тепличного овощеводства способствует комплекс мер господдержки. Кроме того, отдельные регионы дополнительно поддерживают тепличные предприятия в рамках федерального проекта по овощеводству и картофелеводству", - говорится в сообщении.

Минсельхоз
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