Росстат отметил снижение цен на дизельное топливо на 0,1% за неделю

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на дизельное топливо в России с 6 по 12 февраля уменьшились на 0,1% после того, как оставались стабильными с 30 января по 5 февраля, снижались на 0,1% с 23 по 29 января, росли на 0,03% с 16 по 22 января, снизились на 0,02% с 10 по 15 января и увеличились на 0,15% с 1 по 9 января. Об этом сообщил Росстат.

Средняя цена дизельного топлива в стране на 12 февраля составила 64,85 рубля за литр (на 5 февраля - 64,89 рубля).

Потребительские цены на бензин на неделе с 6 по 12 февраля практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей: рост составил 0,01% после аналогичного увеличения с 30 января по 5 февраля, повышения на 0,03% с 23 по 29 января, на 0,04% с 23 по 29 января, на 0,02% с 10 по 15 января и на 0,45% с 1 по 9 января.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 12 февраля составляла 54,64 рубля (на 5 февраля - также 54,64 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 50,58 рубля (50,57 рубля), АИ-95 - 55,23 рубля (также 55,23 рубляАИ-98 - 68,62 рубля (также 68,62 рубля).

Производство бензина в стране на неделе с 5 по 11 февраля, по данным Росстата, сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 2,9% и составило 875,2 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива повысился на 0,1% - до 1 681,7 тысячи тонн.

Потребительские цены на бензин в стране в 2023 году выросла на 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).