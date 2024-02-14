Цены на продукты питания в январе выросли на 1,4%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в январе по сравнению с декабрем 2023 года повысились на 1,4%, в годовом выражении – на 8,8%, сообщил Росстат в среду.

Год назад в январе цены также выросли на 1,4%, но в годовом выражении подъем был выше – 10,4%.

Плодоовощная продукция в январе сезонно подорожала на 7,3%, по сравнению с январем прошлого года – 19,4%. Цены на алкогольные напитки повысились на 0,5% и 2,4% соответственно.

Росстат уточнил, что на рынке плодоовощной продукции цены на огурцы повысились на 20,1%, капусту – на 15,2%, виноград - на 13,6%, помидоры – на 10,6%, морковь – на 9,1%, свеклу – на 8,8%, картофель – на 8%, лук – на 7%, бананы – на 5,7%.

Апельсины подешевели на 5,3%, лимоны – на 3,4%.

Кроме того, баранина подорожала на 2,6%, оливковое масло – на 2,4%, сливочное масло – на 1,8%, манная крупа, шоколадные конфеты – на 1,7%, говядина – на 1,6%, соль – на 1,5%.

В то же время цены на гречку снизились на 1,1%, свинину – на 0,7%, куриные окорочка – на 0,6%, на сахар-песок, пшено, красную икру – на 0,5%, кофе – на 0,3%, черный чай – на 0,2%.