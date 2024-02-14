ГК "Дамате" по итогам 2023 года заняла 45% на рынке мяса утки РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, по итогам 2023 года возглавила и список российских производителей мяса утки, сообщает компания со ссылкой на данные Росптицесоюза.

Компания произвела в прошлом году 18,6 тыс. тонн утятины (в живом весе), заняв долю на рынке в 45%.

"Дамате" вышла в лидеры, несмотря не некоторое снижение производства. В 2022 году оно составляло 24,5 тыс. тонн (в живом весе).

Как сообщается в пресс-релизе, группа планомерно реализует птицеводческий проект по производству утки в Ростовской области – ООО "Новые утиные фермы". Здесь сформировано собственное родительское стадо птицы для сокращения зависимости от импорта инкубационных яиц и максимального снижения биологических рисков.

В настоящее время из утятины выпускается продукция свыше 50 наименований. Она реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за рубеж. Ключевыми целевыми рынками являются Саудовская Аравия, ОАЭ, Либерия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

В октябре 2023 года "Новые утиные фермы" успешно прошли аттестацию на соответствие требованиям китайских ветеринарных и санитарных служб и первыми в РФ получили право экспорта мяса и субпродуктов утки в Китай. Первые партии продукции были отправлены в январе этого года.

В пресс-релизе напоминается, что "Дамате" взяла в управление крупнейший в РФ комплекс по промышленному производству мяса утки в 2020 году, восстановила его работу и запустила полный производственный цикл.

"Дамате" развивает несколько направлений агробизнеса. Помимо производства индюшатины и утятины она занимается производством баранины, молочным животноводством. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.