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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Глава ФРБ Чикаго не видит проблем для ФРС в случае небольшого ускорения инфляции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не изменит своего мнения относительно денежно-кредитной политики, если данные об инфляции будут выше ожидаемых в течение нескольких месяцев, сказал президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Снижение ставки должно быть привязано к уверенности в том, что мы движемся по пути к цели, - отметил Гулсби на мероприятии в Нью-Йорке. - Даже если инфляция будет чуть выше в течение нескольких месяцев, как многие прогнозируют, это все еще будет соответствовать движению к цели".

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,4% месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали более значительное ослабление - до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Эксперты ожидали ее замедления до 3,7%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 25 базисных пунктов в мае текущего года оценивается рынком в 37% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Гулсби не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в текущем году.

FOMC США ФРС ФРБ Чикаго Остан Гулсби
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