Запасы газа в хранилищах Европы сократились ниже двух третей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже двух третей - сейчас он на отметке 66,22%. Тем не менее, это рекордный уровень на ту же дату за историю наблюдений - последние полтора десятка лет.

Европа по всем направлениям экономит топливо и сокращает его закупки в том числе на мировом рынке. Несмотря на активное развитие инфраструктуры импорта СПГ, уровень её использования все ниже. Европейское потребление СПГ в феврале 2024 года может быть самым низким за последние два года.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на четверг в объеме 42,4 млн куб. м. Номинация среду была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа" - 42,4 млн куб. м на 15 февраля.

Европейский рынок

Февраль 2024 года, по актуальному прогнозу, обещает быть очень теплым - со средней температурой на три градуса выше климатической нормы и на два теплее февраля прошлого года.

Спотовая цена газа в Европе в среду потеряла еще 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $274 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала февраля обеспечивает в среднем 24% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в феврале 2023 года вклад ветроэлектростанций был 16%, в январе 2024 года - 22%.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $334, фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $284.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 66,22% - это на 16 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Последнюю неделю из-за теплой погоды текущий уровень запасов снова находится на рекордно высоком уровне за историю наблюдений (база GIE содержит данные с 2011 года).

За газовые сутки 13 февраля резервы снизились на 0,34 процентного пункта. С третьей декады января на фоне теплой погоды интенсивность отборов значительно ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе 2023 работали со средней производительностью 51%, с начала февраля их средняя загрузка составляет 46%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа снизились на 2,1 млрд куб. м - это в три раза меньше, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 54%, что на 8% выше, чем в среднем за последние пять лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.